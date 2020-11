(Di martedì 17 novembre 2020) Nella gran parte dei Paesi, che alle prese con la seconda ondata di coronavirus in moti casi hanno ordinato un secondo lockdown, verrebbe quasi considerata una decisione troppo morbida. Ma per la ...

TodayEuropa : #Attualità #Network La Svezia comincia ad avere paura, vietati gli assembramenti di più di otto persone… -

Ultime Notizie dalla rete : Svezia comincia

RTL 102.5

Neanche durante la prima ondata il limite era stato così basso, in primavera era di 50. Il premier Löfven: "La situazione peggiorerà. Assumetevi la responsabilità di fermare la diffusione del coronavi ...La Francia, secondo le autorità sanitarie, ha raggiunto ieri il picco dei contagi, in Germania Angela Merkel ha disposto già la creazione dei centri per le vaccinazioni ...