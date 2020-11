Inter, le certezze di Conte: “In nerazzurro aspettative alte, svelo le differenze con la mia esperienza al Chelsea” (Di martedì 17 novembre 2020) Antonio Conte ritorna al passato.L'attuale tecnico dell'Inter, Intervistato dal quotidiano londinese "The Telegraph", ha parlato del suo passato da allenatore della Juventus e della sua esperienza al Chelsea, finita in modo burrascoso, oltre che del progetto nerazzurro."L’anno scorso abbiamo fatto qualcosa di veramente straordinario considerato che eravamo al primo anno e tutte le difficoltà che abbiamo avuto. È stata una grande stagione e stiamo creando le basi per diventare davvero molto forti e vincere - spiega il tecnico dei nerazzurri. "Le aspettative qui sono alte ma ci vuole tempo, sono arrivato in un club importante ed ambizioso che non vince da 10 anni e dunque è normale che ci voglia più tempo del previsto ... Leggi su mediagol (Di martedì 17 novembre 2020) Antonioritorna al passato.L'attuale tecnico dell'vistato dal quotidiano londinese "The Telegraph", ha parlato del suo passato da allenatore della Juventus e della suaal Chelsea, finita in modo burrascoso, oltre che del progetto."L’anno scorso abbiamo fatto qualcosa di veramente straordinario considerato che eravamo al primo anno e tutte le difficoltà che abbiamo avuto. È stata una grande stagione e stiamo creando le basi per diventare davvero molto forti e vincere - spiega il tecnico dei nerazzurri. "Lequi sonoma ci vuole tempo, sono arrivato in un club importante ed ambizioso che non vince da 10 anni e dunque è normale che ci voglia più tempo del previsto ...

Mediagol : #Inter, le certezze di Conte: 'In nerazzurro aspettative alte, svelo le differenze con la mia esperienza al Chelsea… - pap1pap : @ntrovola_tonze Curiosità... Era stato l'allenatore dell'inter a dire che se si cambia si perdono certezze e sicurezze? - sportface2016 : #Moggi: 'Scudetto? La #Juventus deve trovare un'identità, mentre l'#Inter dipende troppo da #Lukaku' - DBenedectus : Le parole del giornalista a proposito della lotta al vertice in Serie A The post Pinelli: “Scudetto? Il Napoli dà p… - fcin1908it : Pinelli: 'Scudetto? Il Napoli dà più certezze dell'Inter. Juve non più corazzata imbattibile' -… -