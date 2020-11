I camionisti hanno diritto a far pipì. Ma neppure due ministri sembrano capaci di garantirlo (Di martedì 17 novembre 2020) Due ministri bocciati in un colpo perché incapaci di risolvere un identico problema. I ministri in questione sono la responsabile del dicastero dei Trasporti De Micheli e quello della Salute Roberto ... Leggi su stradafacendo.tgcom24 (Di martedì 17 novembre 2020) Duebocciati in un colpo perché indi risolvere un identico problema. Iin questione sono la responsabile del dicastero dei Trasporti De Micheli e quello della Salute Roberto ...

TorrediB : RT @luciasegreta: I #camionisti (per i quali ho una simpatia enorme!) si lamentano perchè non hanno ristoranti e bar aperti per potersi fer… - happiest110 : RT @luciasegreta: I #camionisti (per i quali ho una simpatia enorme!) si lamentano perchè non hanno ristoranti e bar aperti per potersi fer… - cencio04878087_ : RT @luciasegreta: I #camionisti (per i quali ho una simpatia enorme!) si lamentano perchè non hanno ristoranti e bar aperti per potersi fer… - luciasegreta : I #camionisti (per i quali ho una simpatia enorme!) si lamentano perchè non hanno ristoranti e bar aperti per poter… - itsbakubro : Buongiorno con mio padre che mi dice che i camionisti vogliono fermarsi perché poveracci hanno chiuso i punti di ri… -

Ultime Notizie dalla rete : camionisti hanno Benevento, camionista travolto dal cancello: sfiorata la tragedia Il Mattino Aprono per i camionisti i punti di ristoro in porti e interporti

I ministeri dei Trasporti e della Salute hanno emesso un'ordinanza che consente l’apertura di punti di ristori nei porti e negli interporti. Ma restano ancora chiusi quelli della viabilità ordinaria.

Camionista rinviato a giudizio per triplice omicidio stradale

Il Tribunale di Messina ha rinviato a giudizio l’autista di un veicolo industriale ritenuto responsabile di un grave incidente stradale che ha causato la morte di tre persone perché ha disseminato gas ...

I ministeri dei Trasporti e della Salute hanno emesso un'ordinanza che consente l’apertura di punti di ristori nei porti e negli interporti. Ma restano ancora chiusi quelli della viabilità ordinaria.Il Tribunale di Messina ha rinviato a giudizio l’autista di un veicolo industriale ritenuto responsabile di un grave incidente stradale che ha causato la morte di tre persone perché ha disseminato gas ...