Falsi ricambi e accessori per Piaggio e Lambretta | maxi sequestro in porta alla Spezia

La Spezia, 17 novembre 2020 " Falso 'Made in Italy' nel mirino con l'operazione 'Porta di Giada', nel corso della quale, in quattro distinte operazioni, i funzionari dell'Ufficio delle dogane della ...

Nell'operazione 'Porta di Giada' dell'Ufficio delle dogane e della guardia di finanza fra utensili agricoli, accessori per motocicli e mascherine chirurgiche ...

La Spezia, sequestro di accessori Lambretta e Piaggio non "made in Italy"

LA SPEZIA - Sono quasi mille gli accessori per motocicli con una a falsa indicazione di origine "Made in Italy" e 200 mila le mascherine chirurgiche con una falsa indicazione di origine, sequestrate i ...

LA SPEZIA - Sono quasi mille gli accessori per motocicli con una a falsa indicazione di origine "Made in Italy" e 200 mila le mascherine chirurgiche con una falsa indicazione di origine, sequestrate i ...