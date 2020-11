Anche Gaudio e Strada rinunciano. Meloni: “I calabresi non meritano questo governo di incapaci” (Di martedì 17 novembre 2020) Dal “dream team” formato da Gaudio e Strada e annunciato con squilli di tromba, si è passati allo zero assoluto. Le mirabolanti imprese del governo Conte sul prossimo commissario alla Sanità della Calabria non finiscono mai. Oggi pomeriggio, il primo a rinunciare è stato il rettore uscente della Sapienza. Gaudio ha comunicato al ministro della Salute, Roberto Speranza di dover dire no per motivi familiari. Gaudio e Strada saltano. Meloni: “È diventata una farsa” Dopo poche ore è arrivato Anche il secco no del fondatore di Emergency. Anche questa volta è stata una doccia scozzese per il governo. Quattro commissari liquefatti in pochi giorni non si era mai ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 17 novembre 2020) Dal “dream team” formato dae annunciato con squilli di tromba, si è passati allo zero assoluto. Le mirabolanti imprese delConte sul prossimo commissario alla Sanità della Calabria non finiscono mai. Oggi pomeriggio, il primo a rinunciare è stato il rettore uscente della Sapienza.ha comunicato al ministro della Salute, Roberto Speranza di dover dire no per motivi familiari.saltano.: “È diventata una farsa” Dopo poche ore è arrivatoil secco no del fondatore di Emergency.questa volta è stata una doccia scozzese per il. Quattro commissari liquefatti in pochi giorni non si era mai ...

matteosalvinimi : Via Cotticelli, via Zuccatelli, ora via anche Gaudio. Attendiamo se ne vada anche Speranza. - marcodimaio : Buon lavoro al professor #Gaudio, nuovo commissario per la gestione emergenza Covid in #Calabria. Finalmente un pro… - AMorelliMilano : Si dimette anche #Gaudio, il terzo #Commissario nominato in pochi giorni da #Conte e #Speranza alla guida della san… - FratellidItalia : RT @SecolodItalia1: Anche Gaudio e Strada rinunciano. Meloni: “I calabresi non meritano questo governo di incapaci” - SecolodItalia1 : Anche Gaudio e Strada rinunciano. Meloni: “I calabresi non meritano questo governo di incapaci”… -

Ultime Notizie dalla rete : Anche Gaudio Caos Calabria, anche Gaudio rinuncia dopo Cotticelli e Zuccatelli: ecco i problemi della sanità regionale Il Sole 24 ORE Calabria, Gaudio rinuncia a incarico commissario. «Non voleva lasciare Roma». Gino strada resta in attesa

Strada, comunque, in una lettera aperta aveva tenuto a precisare che non ci sarebbe stato alcun tandem con Gaudio perché «questo tandem semplicemente non esiste». Anche #EugenioGaudio è in procinto di ...

Sanità, un commissariamento lungo 11 anni

Supera i 225 milioni di euro, secondo le ultime verifiche in sede ministeriale, il deficit della sanità calabrese davanti al quale i Governi succedutisi dal 2010 hanno deciso il commissariamento. Da 1 ...

