Valentina Diouf e l’importanza per ogni bambina di imparare a credere in se stessa

(Di lunedì 16 novembre 2020) Ha 27 anni e una storia di crescita e successo nella pallavolo talmente significativa che l’ha resa in poco tempo un modello di riferimento per tante giovani ragazze che si apprestano a entrare nel mondo dell’agonismo sportivo. Valentina Diouf, mamma italiana e papà senegalese, è stata la prima giocatrice mulatta della storia della nazionale azzurra di pallavolo, colei che ha aperto la strada alla multiculturalità nella disciplina volley. Medaglia di Bronzo ai campionati europei under 18 nel 2009, Oro agli Europei under 19 del 2010 e ai Campionati Mondiali Under 20 del 2011, è nel 2013 che ottiene le prime convocazioni in nazionale, con la quale, nello stesso anno, vince la medaglia d’oro ai XVI Giochi del Mediterraneo. Trasferitasi in Brasile per il campionato 2018-19, dove ha vestito la maglia del Bauru in Superliga Série A, si è aggiudicata il Campionato paulista 2018, mentre l’anno successivo, nel 2019, ha disputato la V-League coreana ed è lì che gioca attualmente con il KGC Ginseng.