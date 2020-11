Una manovra nata vecchia (Di lunedì 16 novembre 2020) È quello che è successo tra il 18 ottobre e oggi a spiegare perché la manovra che il Governo ha appena varato è già vecchia. Dove vecchia marca la rincorsa nei confronti del virus, l’affanno e infine l’inadeguatezza in termini di soldi che servono, ancora, per tamponare l’emergenza. Un mese fa, quando il Consiglio dei ministri approvò la legge di bilancio con un testo aperto, furono messi sul piatto 38 miliardi. Oggi a palazzo Chigi è arrivato il via libera definitivo, i miliardi sono rimasti 38, ma nella stessa riunione Conte e i ministri hanno dovuto già mettere in conto di tirare fuori altri miliardi. Venti. E subito. Entro la prossima settimana.Questi numeri dicono innanzitutto che quello che il Governo ha fatto un mese fa è stato un calcolo sbagliato. ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 16 novembre 2020) È quello che è successo tra il 18 ottobre e oggi a spiegare perché lache il Governo ha appena varato è già. Dovemarca la rincorsa nei confronti del virus, l’affanno e infine l’inadeguatezza in termini di soldi che servono, ancora, per tamponare l’emergenza. Un mese fa, quando il Consiglio dei ministri approvò la legge di bilancio con un testo aperto, furono messi sul piatto 38 miliardi. Oggi a palazzo Chigi è arrivato il via libera definitivo, i miliardi sono rimasti 38, ma nella stessa riunione Conte e i ministri hanno dovuto già mettere in conto di tirare fuori altri miliardi. Venti. E subito. Entro la prossima settimana.Questi numeri dicono innanzitutto che quello che il Governo ha fatto un mese fa è stato un calcolo sbagliato. ...

emergenzavvf : Scivola in una scarpata, salvato un segugio a Serrapetrona (MC): scesi fino a 50 metri di profondità, i… - renatobrunetta : Chiedere alle opposizioni di votare l’ennesimo scostamento (il 4^) al buio, non mi sembra plausibile, né tantomeno… - riotta : Il presidente Trump conduce una sua battaglia di retroguardia, che sa perduta, per lanciare il suo futuro, politico… - M_Dan92 : Io che guardo questo governo che fa una manovra più terrorizzato del peggior sessista che guarda una bionda figa ch… - HuffPostItalia : Una manovra nata vecchia -

Ultime Notizie dalla rete : Una manovra Brelusconi: “Non svendo Forza Italia per una manovra di corto respiro” La Stampa Silvio Berlusconi: «Una maggioranza diversa è impossibile»

ROMA – Possibile una maggioranza diversa? “No è davvero impossibile, siamo diversi dai nostri alleati ma incompatibili con questa sinistra. Noi siamo i soli portatori dei grandi principi e valori su c ...

Il Comune annuncia nuovi sconti Tari per famiglie e imprese

Con la manovra di assestamento di bilancio la Giunta definisce la partita della Tari 2020, la prima predisposta dall'amministrazione comunale. Grazie al lavoro portato avanti nell’ultimo anno insieme ...

ROMA – Possibile una maggioranza diversa? “No è davvero impossibile, siamo diversi dai nostri alleati ma incompatibili con questa sinistra. Noi siamo i soli portatori dei grandi principi e valori su c ...Con la manovra di assestamento di bilancio la Giunta definisce la partita della Tari 2020, la prima predisposta dall'amministrazione comunale. Grazie al lavoro portato avanti nell’ultimo anno insieme ...