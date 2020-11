Roma Investe un ragazzo e scappa | è caccia al pirata della strada che ha mandato Gabriel in coma

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 16 novembre 2020) “è gravissimo, un’auto ha investito il suo motorino senza fermarsi”. L’appello ai testimoni che hanno assistito all’incidente avvenuto a, alle 21:45 di sabato 14 novembre, nella Galleria Giovanni XXIII prima dell’uscita su via Trionfale arriva direttamente dai genitori di, che lo hanno affidato alla trasmissione “Chi l’ha visto”, nella speranza di trovare il. “A terra un faro e parti di un veicolo rosso – aggiungono – Qualcuno ha informazioni utili?”. Chiunque abbia visto qualcosa è pregato di informare le forze dell’ordine:è ricoverato in gravissime condizioni – è in– in ...