Milan, Saelemaekers torna ad allenarsi in gruppo. Infezione al pube superata (Di lunedì 16 novembre 2020) Buone notizie in casa Milan in vista della prossima sfida contro il Napoli in campionato. Alexis Saelemaekers, che era rientrato in anticipo dal ritiro del Belgio a causa di un'infiammazione al pube, ha recuperato dall'infortunio e oggi si è allenato regolarmente col resto del gruppo e dunque sarà arruolabile per la sfida agli azzurri di domenica al San Paolo. Non dovrebbe esserci in panchina, come noto, il tecnico Stefano Pioli, positivo al Covid. Il tecnico verrà sostituito dal vice Giacomo Murelli, che farà il suo esordio come capo allenatore dopo tanti anni da vice al tecnico.

