'Live – Non è la D'Urso', Francesco Chiofalo fa una rivelazione choc sulla sua ex Selvaggia Roma (Di lunedì 16 novembre 2020) E' stato ospite ieri di Barbara D'Urso a Live – Non è la D'Urso Francesco Chiofalo, ex fidanzato di Selveggia Roma – con cui ha partecipato a Temptation Island -, attualmente reclusa nella casa del Grande Fratello Vip. L'ex protagonista del docu-reality- oggi felicemente fidanzato con Antonella Fiordelisi – ha commentato l'ingresso della Roma al Gf che ha creato non poco scompiglio, in quanto ha dichiarato di aver aver avuto un flirt con Pierpaolo Petrelli – con cui poi ha avuto un chiarimento – e di aver baciato Enock Barwuah mentre lui era già fidanzato, che li ha portato i due a discutere pesantemente: Io da anni sono un pò vittima di quello che hanno passato Pierpaolo e Enock. Questa ragazza ha come uso e costume di farsi ...

