Cyberpunk 2077 ci fa ingannare l' attesa tra spot TV e gameplay

(Di lunedì 16 novembre 2020) Grazie a un nuovoTV andato in onda sulla TV tedesca, abbiamo l'occasione di vedere nuove immagini didi. Il video, visibile più in basso, è stato condiviso dall'account TwitterCountdown.Nel filmato i locali di Night City, sia di giorno che di notte, sembrano impressionanti soprattutto nelle parti che sembrano utilizzare il ray-tracing. Viene anche mostrata brevemente una conversazione con Johnny Silverhand, interpretato da Keanu Reeves, in una tavola calda, che offre un'idea migliore di come potrebbero svolgersi gli scambi di dialogo. Vedrete anche alcuni volti familiari della lore di, come Adam Smasher.uscirà il 10 dicembre per Xbox One, PS4, PC ...