Boris Johnson in isolamento: contatti con deputato positivo al Covid-19 (Di lunedì 16 novembre 2020) Boris Johnson in isolamento dopo aver incontrato un deputato risultato positivo al Covid-19. Lo riporta Il Corriere della Sera, sottolineando come lo stesso premier abbia annunciato su Twitter che l’applicazione di tracciamento gli aveva segnalato di essere entrato in contatto con un contagiato. Cresce la preoccupazione per Johnson, che dovrà rimanere in isolamento per le prossime due settimane, dal momento che qualche mese fa era stato ricoverato in ospedale proprio per il peggiorare delle condizioni dovute al coronavirus. “Non ho sintomi ma sto seguendo le regole e lavorerò dal n. 10 (la sua residenza) mentre continuo a guidare la risposta del governo alla pandemia” ha fatto sapere il premier britannico. “La ... Leggi su sportface (Di lunedì 16 novembre 2020)indopo aver incontrato unrisultatoal-19. Lo riporta Il Corriere della Sera, sottolineando come lo stesso premier abbia annunciato su Twitter che l’applicazione di tracciamento gli aveva segnalato di essere entrato in contatto con un contagiato. Cresce la preoccupazione per, che dovrà rimanere inper le prossime due settimane, dal momento che qualche mese fa era stato ricoverato in ospedale proprio per il peggiorare delle condizioni dovute al coronavirus. “Non ho sintomi ma sto seguendo le regole e lavorerò dal n. 10 (la sua residenza) mentre continuo a guidare la risposta del governo alla pandemia” ha fatto sapere il premier britannico. “La ...

Agenzia_Ansa : Boris Johnson ancora in isolamento dopo un contatto con una persona risultata positiva al #Covid #ANSA - MediasetTgcom24 : Covid, il premier Boris Johnson in autoisolamento #BorisJohnson - Corriere : Il premier britannico è di nuovo in isolamento - Italia_Notizie : Boris Johnson in autoisolamento: “Sta bene”. Ha visto un deputato poi positivo. Londra vuole arrivare a 600mila tam… - giannettimarco : RT @_DAGOSPIA_: IL COVID DEGLI ALTRI:JOHNSON IN ISOLAMENTO,IL REALISMO DELLA MERKEL-KURZ E GLI SCREENING DI MASSA -