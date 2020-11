Altro che un brodino. Via libera del Governo alla Legge di Bilancio da 38 miliardi. Catalfo: “E’ una Manovra importante e ambiziosa” (Di martedì 17 novembre 2020) Ha un valore di circa 38 miliardi di euro, il ddl Bilancio che il Consiglio dei ministri ha approvato ieri e che aveva già ricevuto un via libera “salvo intese” circa un mese fa. È una Manovra “importante e ambiziosa”, così la definisce la titolare del dicastero del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo: “La Manovra interviene sul presente e sul futuro del Paese e rafforza la rete di protezione per imprese, famiglie e lavoratori. In tal senso è orientato il pacchetto di misure per il lavoro e il welfare che ho predisposto e che comprende: sgravi al 100 per cento per le aziende che assumono lavoratori under 35; sgravi al 100 per cento per le imprese che assumono donne disoccupate al Sud e per quelle che ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 17 novembre 2020) Ha un valore di circa 38di euro, il ddlche il Consiglio dei ministri ha approvato ieri e che aveva già ricevuto un via“salvo intese” circa un mese fa. È unae ambiziosa”, così la definisce la titolare del dicastero del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia: “Lainterviene sul presente e sul futuro del Paese e rafforza la rete di protezione per imprese, famiglie e lavoratori. In tal senso è orientato il pacchetto di misure per il lavoro e il welfare che ho predisposto e che comprende: sgravi al 100 per cento per le aziende che assumono lavoratori under 35; sgravi al 100 per cento per le imprese che assumono donne disoccupate al Sud e per quelle che ...

Non serve un pubblico o una gara per mietere successi al traguardo. Serve solo un piano motivazionale per arrivarci.

Il mega minerale che forse ti manca

Potresti averne bisogno solo in piccole quantità, ma il ferro, soprattutto per le atlete, fa una grande differenza in termini di prestazioni. Ecco perché.

