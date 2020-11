Il triplo circolo vizioso della pandemia

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 15 novembre 2020) Più morti di tutti in Europa in rapporto ai positivi, più lockdown, più debito pubblico, più instabilità politica, meno pil, meno occupazione, meno fiducia, meno riforme. Per quanto tempo, in nome dell’emergenza, rinunceremo a fare i conti con ciò che sta accadendo in Italia? Nel pienoseconda ondata, abbiamo rimesso la testa sotto la sabbia, un po’ per proteggerci, un po’ per non vedere. Con l’effetto di replicare a uno a uno tutti gli erroriprima, in una drammatica coazione a ripetere. Cerchiamo allora di ripercorrere a ritroso cammino, aiutandoci con alcuni dati, fin qui sottovalutati.Siamo il Paese con il peggior indice di letalità d’Europa. Alla data del 14 novembre, abbiamo 3,98 morti ogni 100 positivi. La Germania ne ha 1,60, due volte e mezzo di meno. La ...