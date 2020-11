Wesley Snipes: "Se avessi davvero provato a strangolare David S. Goyer, ora non saremmo qui a parlarne" (Di martedì 3 novembre 2020) Wesley Snipes smentisce le voci circolate su di lui e sul suo cattivo comportamento sul set di Blade: Trinity puntando il dito contro certi atteggiamenti razzisti dell'America. Wesley Snipes ha smentito le voci sul suo cattivo comportamento sul set di Blade: Trinity e in particolare ha negato di aver tentato di strangolare il regista David S. Goyer. Ad alimentare le voci sul brutto carattere di Wesley Snipes il comico Patton Oswalt, che nel film interpretava Hedges. Nel 2012, Oswalt rivelò che Wesley Snipes e il regista David S. Goyer erano quasi venuti alle mani e che Snipes era arrivato a un punto in cui non rivolgeva la parola a nessuno sul ... Leggi su movieplayer (Di martedì 3 novembre 2020)smentisce le voci circolate su di lui e sul suo cattivo comportamento sul set di Blade: Trinity puntando il dito contro certi atteggiamenti razzisti dell'America.ha smentito le voci sul suo cattivo comportamento sul set di Blade: Trinity e in particolare ha negato di aver tentato diil registaS.. Ad alimentare le voci sul brutto carattere diil comico Patton Oswalt, che nel film interpretava Hedges. Nel 2012, Oswalt rivelò chee il registaS.erano quasi venuti alle mani e cheera arrivato a un punto in cui non rivolgeva la parola a nessuno sul ...

clikservernet : Wesley Snipes: “Se avessi davvero provato a strangolare David S. Goyer, ora non saremmo qui a parlarne” - Noovyis : (Wesley Snipes: 'Se avessi davvero provato a strangolare David S. Goyer, ora non saremmo qui a parlarne') Playhitm… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Wesley Snipes: 'Se avessi davvero provato a strangolare David S. Goyer, ora non saremmo qui a parlarne'… - cinefilosit : Mahershala Ali parla di Blade e dell'eredità di Wesley Snipes #ILoveCinefilos -

Ultime Notizie dalla rete : Wesley Snipes Wesley Snipes: "Se avessi davvero provato a strangolare David S. Goyer, ora non saremmo qui a parlarne" Movieplayer.it Wesley Snipes: "Se avessi davvero provato a strangolare David S. Goyer, ora non saremmo qui a parlarne"

Wesley Snipes smentisce le voci circolate su di lui e sul suo cattivo comportamento sul set di Blade: Trinity puntando il dito contro certi atteggiamenti razzisti dell'America. Wesley Snipes ha smenti ...

Il Principe Cerca Moglie 2: Eddie Murphy rivela tutti i personaggi che interpreta nel sequel

Sono davvero molto contento." Il principe cerca moglie 2 sarà interpretato anche da Arsenio Hall, James Earl Jones, John Amos, Shari Headley, Wesley Snipes, Tracy Morgan, Leslie Jones ...

Wesley Snipes smentisce le voci circolate su di lui e sul suo cattivo comportamento sul set di Blade: Trinity puntando il dito contro certi atteggiamenti razzisti dell'America. Wesley Snipes ha smenti ...Sono davvero molto contento." Il principe cerca moglie 2 sarà interpretato anche da Arsenio Hall, James Earl Jones, John Amos, Shari Headley, Wesley Snipes, Tracy Morgan, Leslie Jones ...