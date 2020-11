Rapina in una banca a MilanoE' caccia ai banditi in fuga (Di martedì 3 novembre 2020) I Rapinatori sono asserragliati all'interno della filiale del Credit Agricole in piazza Ascoli e tengono in ostaggio i dipendenti della banca. Hanno fatto irruzione all'orario di apertura alle 8.35 Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 3 novembre 2020) Itori sono asserragliati all'interno della filiale del Credit Agricole in piazza Ascoli e tengono in ostaggio i dipendenti della. Hanno fatto irruzione all'orario di apertura alle 8.35 Segui su affaritaliani.it

rtl1025 : ?? Una #rapina è in corso all'agenzia di Credit Agricole in piazza Ascoli a #Milano. La polizia ha circondato la fil… - Corriere : Milano, rapina in corso in una banca: la polizia blocca la piazza - Agenzia_Ansa : Rapina in una banca a #Milano, la polizia circonda l'agenzia #ANSA - i_allon : RT @Corriere: Milano, rapina in corso in una banca: la polizia blocca la piazza - gmlavolpe : RT @rtl1025: ?? Una #rapina è in corso all'agenzia di Credit Agricole in piazza Ascoli a #Milano. La polizia ha circondato la filiale e bloc… -