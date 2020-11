Maradona ricoverato per depressione, "non mangia da giorni": il crollo dopo il 60esimo compleanno (Di martedì 3 novembre 2020) Ripiomba nel dramma, Diego Armando Maradona, ricoverato in una clinica di La Plata con gravi segnali di depressione, il tutto tre giorni dopo il suo compleanno. Un membro dello staff del Pibe de Oro ha fatto sapere che le sue condizioni di salute "non sono gravi". Ma, ha aggiunto il medico personale di Maradona, Leopoldo Luque, "è molto triste da una settimana, non ha voglia di mangiare". Per questo è stato ricoverato per controlli sanitari e un monitoraggio costante. Il ricovero in una clinica privata 40 chilometri a sud di Buenos Aires, a La Plata appunto, dove Maradona vive dalla fine dello scorso anno, quando ha assunto il ruolo di allenatore della squadra di prima divisione Gimnasia y Esgrima. Nel ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 3 novembre 2020) Ripiomba nel dramma, Diego Armandoin una clinica di La Plata con gravi segnali di, il tutto treil suo. Un membro dello staff del Pibe de Oro ha fatto sapere che le sue condizioni di salute "non sono gravi". Ma, ha aggiunto il medico personale di, Leopoldo Luque, "è molto triste da una settimana, non ha voglia dire". Per questo è statoper controlli sanitari e un monitoraggio costante. Il ricovero in una clinica privata 40 chilometri a sud di Buenos Aires, a La Plata appunto, dovevive dalla fine dello scorso anno, quando ha assunto il ruolo di allenatore della squadra di prima divisione Gimnasia y Esgrima. Nel ...

Sport_Mediaset : +++ DALL'#ARGENTINA: #MARADONA RICOVERATO IN OSPEDALE+++ #SportMediaset #BreakingNews - DiMarzio : Secondo i media argentini, #Maradona sarebbe stato ricoverato a #LaPlata (in aggiornamento) - SkyTG24 : Argentina, ricoverato Maradona - junews24com : Maradona ricoverato in Argentina: le condizioni del Pibe de Oro - infoitsalute : Maradona ricoverato. Il medico: 'Sta male ed è triste, il compleanno gli ha fatto venire nostalgia' -