I presidi | “La scuola non può funzionare con un dpcm al giorno”

(Di martedì 3 novembre 2020) ROMA – “Sostanzialmente si ha l’impressione di navigare completamente a vista e di cambiare di giorno in giorno decisioni e direttive, non si capisce poi per quale obiettivo. Se l’obiettivo è la riduzione dei contagi siamo tutti d’accordo, ma deve essere chiaro che se sospendiamo la didattica in presenza c’è un prezzo sociale che si paga, questo prezzo molto elevato ha senso pagarlo se c’è un’utilità dal punto di vista del contrasto del contagio, se così non è però dobbiamo capire qual è la ratio di questi provvedimenti”. È lo sfogo di Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione nazionale Presidi, che oggi è intervenuto ai microfoni della trasmissione ‘L’Italia s’è desta’, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus. Riguardo alle nuove misure restrittive che riguardano anche le scuole.“LA SCUOLA NON PUÒ FUNZIONARE CON UN DPCM AL GIORNO”