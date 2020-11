Grande Fratello Vip 2020 grazia Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini: la calabrese è una vittima? (Di martedì 3 novembre 2020) Il Grande Fratello Vip 2020 fa un doppio regalo a Francesco Oppini e grazia ancora Elisabetta Gregoraci. Quello che continua a succedere in questa edizione del programma che sembra sempre più scritta al tavolino, sconvolge il pubblico che ieri sera si aspettava un’uscita di Oppini, in un modo o nell’altro, ma rimanendo deluso. Altri concorrenti prima di lui sono stati squalificati per frasi più o meno simili (e gravi) e perché al figlio di Alba Parietti è stato concesso di scusarsi “per la sua buona condotta nella vita”? Cos’erano gli altri concorrenti squalificati prima di lui? Denis Dosio, Salvo Veneziano e siamo andiamo più indietro anche Clemente Russo? I dubbi ... Leggi su optimagazine (Di martedì 3 novembre 2020) IlVipfa un doppio regalo aancora. Quello che continua a succedere in questa edizione del programma che sembra sempre più scritta al tavolino, sconvolge il pubblico che ieri sera si aspettava un’uscita di, in un modo o nell’altro, ma rimanendo deluso. Altri concorrenti prima di lui sono stati squalificati per frasi più o meno simili (e gravi) e perché al figlio di Alba Parietti è stato concesso di scusarsi “per la sua buona condotta nella vita”? Cos’erano gli altri concorrenti squalificati prima di lui? Denis Dosio, Salvo Veneziano e siamo andiamo più indietro anche Clemente Russo? I dubbi ...

trash_italiano : Potevamo far rientrare Gabriele Rossi al Grande Fratello Vip ma nooooooo facciamo entrare Bettarini. #noneladurso - trash_italiano : BARBARA CHE RECLAMA IL SUO GRANDE FRATELLO QUEEN #GFVIP - trash_italiano : CIOÈ BROSIO NEL CONFESSIONALE DEL GRANDE FRATELLO STA DICENDO A GIUSEPPE CONTE COSA DEVE FARE CON L’ITALIA È TUTTO SURREALE. #GFVIP - nienteluigi : RT @Santas_Official: È morto Gigi Proietti, l'Europa sta entrando in #lockdown, #Vienna è sotto attacco terroristico, hanno ricoverato #Mar… - ANTHILIA64 : RT @Santas_Official: È morto Gigi Proietti, l'Europa sta entrando in #lockdown, #Vienna è sotto attacco terroristico, hanno ricoverato #Mar… -