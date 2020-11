Gran Turismo 7 per PS5 arriverà nella prima metà del prossimo anno? (Di martedì 3 novembre 2020) Sony è stata in qualche modo silenziosa riguardo alla data di uscita del tanto atteso Gran Turismo 7. La società ha lasciato intendere che GT7 sarà una delle prime uscite per PS5, ma per ora non è stata ancora annunciata alcun tipo di data di lancio ufficiale. Tuttavia, sembra che ora sia stata rivelata una finestra di uscita.Secondo i ragazzi di GTPlanet, ad alcuni utenti in Canada è apparso un pubblicità di PS5 su YouTube che includeva un'immagine di Gran Turismo 7 insieme a un'interessante didascalia che recitava: "Sortie prévue pour la première moitié de 2021", che si traduce in "Pubblicazione prevista per la prima metà del 2021". Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 3 novembre 2020) Sony è stata in qualche modo silenziosa riguardo alla data di uscita del tanto atteso7. La società ha lasciato intendere che GT7 sarà una delle prime uscite per PS5, ma per ora non è stata ancora annunciata alcun tipo di data di lancio ufficiale. Tuttavia, sembra che ora sia stata rivelata una finestra di uscita.Secondo i ragazzi di GTPlanet, ad alcuni utenti in Canada è apparso un pubblicità di PS5 su YouTube che includeva un'immagine di7 insieme a un'interessante didascalia che recitava: "Sortie prévue pour la première moitié de 2021", che si traduce in "Pubblicazione prevista per lametà del 2021". Leggi altro...

