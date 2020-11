DIEGO ARMANDO MARADONA RICOVERATO IN OSPEDALE (Di martedì 3 novembre 2020) Una notizia preoccupante arriva dall'Argentina. ESPN ha riferito per primo che DIEGO ARMANDO MARADONA è stato RICOVERATO in una clinica di La Plata, ma è stato escluso in modo categorico che la causa del ricovero sia il contagio da Coronavirus. L'ex numero 10 dovrà comunque effettuare un altro tampone e soprattutto sosterrà una serie di analisi che chiariranno il quadro clinico. Delle sue condizioni, si spera presto, ne parlerà il suo medico personale Leopoldo Luque. MARADONA RICOVERATO ma non per CoronavirusC'è grande apprensione per le condizioni di salute di MARADONA. L'ex calciatore del Napoli è stato RICOVERATO in una clinica di La Plata per alcuni accertamenti, la notizia è ... Leggi su howtodofor (Di martedì 3 novembre 2020) Una notizia preoccupante arriva dall'Argentina. ESPN ha riferito per primo cheè statoin una clinica di La Plata, ma è stato escluso in modo categorico che la causa del ricovero sia il contagio da Coronavirus. L'ex numero 10 dovrà comunque effettuare un altro tampone e soprattutto sosterrà una serie di analisi che chiariranno il quadro clinico. Delle sue condizioni, si spera presto, ne parlerà il suo medico personale Leopoldo Luque.ma non per CoronavirusC'è grande apprensione per le condizioni di salute di. L'ex calciatore del Napoli è statoin una clinica di La Plata per alcuni accertamenti, la notizia è ...

fanpage : Diego Armando #Maradona è ricoverato in ospedale - sscnapoli : ?? | Gli auguri di Mister #Gattuso a Diego Armando #Maradona #DIE60 ?? #ForzaNapoliSempre - Vivo_Azzurro : Buon 6?0?° compleanno Diego Armando #Maradona Membro della Hall of Fame del Calcio Italiano ?? L'articolo ??… - MARADONA74 : #3novembre 1985 NAPOLI- juve 1-0 la punizione del secolo DIEGO ARMANDO MARADONA ?????????? - PaTonygrass : Diego Armando Maradona ricoverato in ospedale dopo un crollo emotivo -