Apple | annunciato l’evento ‘One more thing’ per il 10 novembre

(Di martedì 3 novembre 2020) L’, in vista del prossimo 10, hal’evento Onething: le possibili novità L’hail suo terzo evento autunnale di questo 2020, il quale si terrà dal campus di Cupertino il prossimo 10. In precedenza sono stati presentatiWatch, iPad ed iPhone, ora è tempo dei Mac. La … L'articolol’evento ‘Onething’ per il 10proviene da Inews.it.

Oggi Apple ha annunciato che tutti gli Apple Store dell'Inghilterra chiuderanno fino al 2 Dicembre 2020 a causa del lockdown. Oggi 'Microsoft' ha annunciato ufficialmente che dal 10 Novembre 2020 l'app 'Apple TV' sarà disponibile su Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series S.

Apple annuncia un nuovo evento, dal titolo “One More Thing” (in italiano “un’ultima cosa”), per il prossimo martedì 10 novembre. Dopo le novità per quanto riguarda iPad, Apple Watch e servizi (in part ...Microsoft ha annunciato che la sua offerta di servizi di streaming su console Xbox si espanderà molto presto, visto che l'app Apple TV arriverà su Xbox One e Xbox Series il 10 novembre. L'app consenti ...