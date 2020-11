Vienna, sparatoria vicino alla sinagoga. Ostaggi in un albergo (Di lunedì 2 novembre 2020) sparatoria vicino alla sinagoga di Vienna. Il ministro dell’Interno: “Si tratta di un attentato”. Vienna (AUSTRIA) – allarme terrorismo in Austria. Nella serata di lunedì 2 novembre 2020 una sparatoria è avvenuta nei pressi della sinagoga in Seitenstentegasse, a Vienna. Il commando composto da quattro persone avrebbe aperto il fuoco nella strada e preso in Ostaggio dei cittadini in un albergo. Il ministro dell’Interno austriaco, riportato da La Repubblica, ha parlato di “un attentato compiuto da più terroristi“. sparatoria a Vienna, assalitori in fuga allarme ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 2 novembre 2020)di. Il ministro dell’Interno: “Si tratta di un attentato”.(AUSTRIA) –rme terrorismo in Austria. Nella serata di lunedì 2 novembre 2020 unaè avvenuta nei pressi dellain Seitenstentegasse, a. Il commando composto da quattro persone avrebbe aperto il fuoco nella strada e preso ino dei cittadini in un. Il ministro dell’Interno austriaco, riportato da La Repubblica, ha parlato di “un attentato compiuto da più terroristi“., assalitori in fugarme ...

