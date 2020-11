Tina Cipollari assente a Uomini e Donne: ‘È in quarantena’ (Di lunedì 2 novembre 2020) Niente Uomini e Donne per Tina Cipollari. L’opinionista del dating show di Maria De Filippi non sarà presente nelle nuove puntate registrate domenica 1 novembre. A svelare il motivo di questa eccezionale assenza è il sito Ilvicolodellenews.it che spiega come Tina sia in quarantena a casa dal momento che è entrata in contatto con una persona risultata positiva al Covid-19. La scelta di Biagio Questo però non le impedisce di commentare, comodamente dalla propria postazione casalinga, le vicende di tronisti e corteggiatori nel parterre del programma, a partire dalle disgrazie sentimentali di Gemma Galgani. La dama torinese è nuovamente uscita con Biagio, il quale ha visto anche Sabina. L’uomo ha comunicato che nei prossimi giorni deciderà chi ... Leggi su tvzap.kataweb (Di lunedì 2 novembre 2020) Nienteper. L’opinionista del dating show di Maria De Filippi non sarà presente nelle nuove puntate registrate domenica 1 novembre. A svelare il motivo di questa eccezionale assenza è il sito Ilvicolodellenews.it che spiega comesia in quarantena a casa dal momento che è entrata in contatto con una persona risultata positiva al Covid-19. La scelta di Biagio Questo però non le impedisce di commentare, comodamente dalla propria postazione casalinga, le vicende di tronisti e corteggiatori nel parterre del programma, a partire dalle disgrazie sentimentali di Gemma Galgani. La dama torinese è nuovamente uscita con Biagio, il quale ha visto anche Sabina. L’uomo ha comunicato che nei prossimi giorni deciderà chi ...

