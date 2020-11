Tifoso ucciso prima di Inter-Napoli, pm chiede 16 anni per l'ultrà partenopeo (Di lunedì 2 novembre 2020) Milano, 2 novembre 2020 - I pm di Milano Rosaria Stagnaro e Michela Bordieri hanno chiesto una condanna per omicidio volontario a 16 anni di carcere per Fabio Manduca, l'ultrà napoletano imputato ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 2 novembre 2020) Milano, 2 novembre 2020 - I pm di Milano Rosaria Stagnaro e Michela Bordieri hanno chiesto una condanna per omicidio volontario a 16di carcere per Fabio Manduca, l'; napoletano imputato ...

Le pm di Milano Rosaria Stagnaro e Michela Bordieri hanno chiesto una condanna per omicidio volontario a 16 anni di carcere per Fabio Manduca, l'ultrà napoletano imputato con rito abbreviato, davanti ...

MILANO, 02 NOV - I pm di Milano Rosaria Stagnaro e Michela Bordieri hanno chiesto una condanna per omicidio volontario a 16 anni di carcere per Fabio Manduca, l'ultrà napoletano imputato con rito abbr ...

Le pm di Milano Rosaria Stagnaro e Michela Bordieri hanno chiesto una condanna per omicidio volontario a 16 anni di carcere per Fabio Manduca, l'ultrà napoletano imputato con rito abbreviato, davanti