Rizzoli scarica l’arbitro Piccinini e il Var "Su Perisic era rigore netto e andava rivisto"

Ultime Notizie dalla rete : Rizzoli scarica

Quotidiano.net

"C’erano le condizioni oggettive per chiedere l’on-field review". E domani c’è il Real,. con l’Atalanta dietro l’angolo ...La copertina del libro di Ambra (edito da Rizzoli)In questo momento il mio cuore non pesa come al solito. Tutto quello che ho comprato lo scarico sul letto, vado in cucina e metto l’acqua a bollire ...