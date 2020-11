Riaccendiamo i Fuochi: Trattoria Le Combattenti di Milano (streaming) (Di lunedì 2 novembre 2020) Lunedì 2 novembre 2020 è andata in onda la seconda puntata della prima stagione di Riaccendiamo i Fuochi, programma trasmesso su canale Nove (n.9 DTT) alle ore 21,30 e presentato dal ristoratore romano Francesco Panella già noto per il format Little Big Italy. La formula ricorda Cucine da Incubo e Spie al Ristorante e vede lo chef intervenire su attività in crisi con l’aiuto di un infiltrato. Qui trovate orari e scheda del programma. La seconda puntata vede protagonista la Trattoria Le Combattenti di Milano, un locale gestito da due sorelle ,a cui fiorente attività è stata messa al tappeto dall’emergenza Covid e dalla riduzione dei tavoli e dei clienti. L’infiltrato è Maddalena Fossati, direttrice de La Cucina Italiana. ... Leggi su ascoltitv (Di lunedì 2 novembre 2020) Lunedì 2 novembre 2020 è andata in onda la seconda puntata della prima stagione di, programma trasmesso su canale Nove (n.9 DTT) alle ore 21,30 e presentato dal ristoratore romano Francesco Panella già noto per il format Little Big Italy. La formula ricorda Cucine da Incubo e Spie al Ristorante e vede lo chef intervenire su attività in crisi con l’aiuto di un infiltrato. Qui trovate orari e scheda del programma. La seconda puntata vede protagonista laLedi, un locale gestito da due sorelle ,a cui fiorente attività è stata messa al tappeto dall’emergenza Covid e dalla riduzione dei tavoli e dei clienti. L’infiltrato è Maddalena Fossati, direttrice de La Cucina Italiana. ...

MBellabarba : Vedo sul #Nove il programma “Riaccendiamo i fuochi”, con Francesco Panella (il ristoratore che andava negli States)… - ImoviezMagazine : CASTING PER TRASMISSIONE TV 'RIACCENDIAMO I FUOCHI' - gjoja : @frapanella non delude. #Riaccendiamoifuochi @nove @EndemolShineIT - 50kasteriski : Che poi riaccendiamo i fuochi quando hanno inventato i fornelli a induzione #laclinicaperrinascere - picchiasebino05 : #riaccendiamoifuochi riaccendiamo i fuochi? si..invece no c'è il dpcm -

