Real Madrid-Inter domani in tv in chiaro? Canale | orario | diretta tv e streaming

Leggi su sportface

(Di lunedì 2 novembre 2020) L’di Antonio Conte fa visita aldi Zidane nel big match della terza giornata del gruppo B di Champions League. I blancos, reduci dalla sconfitta con lo Shakhtar Donetsk e dal pareggio con il Borussia M’Gladback, sono intenzionati a raccogliere i primi tre punti, mentre i milanesi hanno ottenuto due pareggi e si trovano attualmente in terza posizione. Appuntamento da non perdere3 novembre alle ore 21 nel palcoscenico dello stadio Alfredo Di Stefano di. La gara sarà trasmessa inesclusiva da Sky su Sky Sport Uno e inda Mediaset su5. Lasarà visibile su Mediaset Play, Sky Go e Now Tv.