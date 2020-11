One UI 3.0 su diversi Samsung Galaxy a novembre, le principali novità (Di lunedì 2 novembre 2020) Il mese di novembre appena cominciato sarà quello dedicato alla distribuzione dell’interfaccia One UI 3.0 su diversi Samsung Galaxy. L’aggiornamento software basato naturalmente su Android 11 porta con se un gran numero di novità interessanti e per questo è tanto atteso. Come è più che logico, da apripista per la nuova esperienza ci saranno i top di gamma del produttore, secondo quanto dichiarato direttamente sul sito ufficiale Samsung appunto. I primi a ricevere la One UI 3.0 in assoluto dovrebbero essere i Samsung Galaxy S20 nel giro di qualche giorno a questo punto e comunque entro la fine del mese corrente. A seguire, la stessa distribuzione riguarderà i phablet lanciati nella scorsa estate, dunque i ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 2 novembre 2020) Il mese diappena cominciato sarà quello dedicato alla distribuzione dell’interfaccia One UI 3.0 su. L’aggiornamento software basato naturalmente su Android 11 porta con se un gran numero di novità interessanti e per questo è tanto atteso. Come è più che logico, da apripista per la nuova esperienza ci saranno i top di gamma del produttore, secondo quanto dichiarato direttamente sul sito ufficialeappunto. I primi a ricevere la One UI 3.0 in assoluto dovrebbero essere iS20 nel giro di qualche giorno a questo punto e comunque entro la fine del mese corrente. A seguire, la stessa distribuzione riguarderà i phablet lanciati nella scorsa estate, dunque i ...

