MOVIOLA Verona-Benevento: Caprari-Tameze, Sacchi non va al Var. Espulso l’attaccante per proteste (Di lunedì 2 novembre 2020) Fa piuttosto discutere l’episodio da MOVIOLA accaduto nel secondo tempo di Verona-Benevento. In area scaligera c’è un contatto evidente tra Tameze e Caprari con il giocatore dell’Hellas che anticipa e scalcia l’attaccante del Benevento causandone la caduta. Sacchi non fischia il penalty e alla pausa successiva non si reca nemmeno al Var salvo poi, qualche secondo più tardi, espellere Caprari che nel mentre si era fermato a bordo campo per protestare contro il quarto uomo. Trattasi di un vero e proprio pasticcio poiché l’episodio, alquanto dubbio, avrebbe meritato una revisione al Var. Leggi su sportface (Di lunedì 2 novembre 2020) Fa piuttosto discutere l’episodio daaccaduto nel secondo tempo di. In area scaligera c’è un contatto evidente tracon il giocatore dell’Hellas che anticipa e scalcia l’attaccante delcausandone la caduta.non fischia il penalty e alla pausa successiva non si reca nemmeno al Var salvo poi, qualche secondo più tardi, espellereche nel mentre si era fermato a bordo campo per protestare contro il quarto uomo. Trattasi di un vero e proprio pasticcio poiché l’episodio, alquanto dubbio, avrebbe meritato una revisione al Var.

