Maradona ricoverato a La Plata: “problemi neurologici” (Di martedì 3 novembre 2020) La notizia è rimbalzata in prossimità di mezzanotte. Diego Armando Maradona è stato ricoverato in ospedale questo lunedì in una clinica nella città di La Plata, la clinica Ipensa. È stato sottoposto a una serie di esami, scrive La Nacion che esclude sia una situazione di emergenza. In ogni caso, nelle prossime ore sarà trasferito in un ospedale a Buenos Aires. La Nacion scrive che persone vicino a Maradona escludono sintomi del Covid-19, è risultato negativo. Il ricovero sarebbe stato deciso di comune accordo tra Maradona e il suo neurochirurgo Leopoldo Luque che ha detto al El Grafico: «È stata una decisione presa di comune accordo, non l’ho visto bene. Domenica vorrebbe essere in panchina. La mia idea è di un ricovero di ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 3 novembre 2020) La notizia è rimbalzata in prossimità di mezzanotte. Diego Armandoè statoin ospedale questo lunedì in una clinica nella città di La, la clinica Ipensa. È stato sottoposto a una serie di esami, scrive La Nacion che esclude sia una situazione di emergenza. In ogni caso, nelle prossime ore sarà trasferito in un ospedale a Buenos Aires. La Nacion scrive che persone vicino aescludono sintomi del Covid-19, è risultato negativo. Il ricovero sarebbe stato deciso di comune accordo trae il suo neurochirurgo Leopoldo Luque che ha detto al El Grafico: «È stata una decisione presa di comune accordo, non l’ho visto bene. Domenica vorrebbe essere in panchina. La mia idea è di un ricovero di ...

Sport_Mediaset : +++ DALL'#ARGENTINA: #MARADONA RICOVERATO IN OSPEDALE+++ #SportMediaset #BreakingNews - SkyTG24 : Argentina, ricoverato Maradona - fanpage : Diego Armando #Maradona è ricoverato in ospedale - Caflish : RT @Santas_Official: È morto Gigi Proietti, l'Europa sta entrando in #lockdown, #Vienna è sotto attacco terroristico, hanno ricoverato #Mar… - MundoNapoli : Olè: Maradona è ricoverato in ospedale a La Plata -