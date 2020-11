“L’astensione al bilancio? E’ la nostra forma di protesta”

Leggi su cronachesalerno

(Di lunedì 2 novembre 2020) di Erika Noschese “Se questo è il metodo utilizzato dalla maggioranza allora no, non ci sentiamo parte di questo sistema”. Parla così il consigliere di Azione Corrado Naddeo che, con i colleghi Antonio D’Alessio e Leonardo Gallo, ha scelto di astenersi dal voto per ildi previsione. Naddeo, lei si è astenuto, insieme ai colleghi di Azione. Perché? “Credo che Antonio D’Alessio l’abbia spiegato in maniera precisa: quando si reitera un metodo che tende alla celebrazione di un consiglio comunale come un momento di ratifica e non come un momento nel quale si corona il lavoro della maggioranza, allora è chiaro che ci si ritrova tutti un po’ spiazzati”. L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia