La capo economista del Fmi | “Siamo in una trappola di liquidità I governi devono sostenere la domanda con aiuti e investimenti”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 novembre 2020) “Siamo in unaglobale di liquidità. L’uscita da quello che ho chiamato “il grande lockdown” sarà lenta e la politica fiscale deve giocare il ruolo più importante”. Parola di Gita Gopinath,del Fondo monetario internazionale, che in un intervento sul Financial Times spiega come in uno scenario di tassi di interesse bassissimi o negativi la politica monetaria possa poco per stimolare la. Quello che serve sono nuovi interventi dei– dopo quelli già vigorosi dei mesi scorsi – nella forma per esempio di “trasferimenti cash peri consumi e investimenti su larga scala nella sanità, in infrastrutture digitali e nella protezione ambientale“. ...