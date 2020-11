Klopp e Gasperini in coro:” Sfida di prestigio” (Di lunedì 2 novembre 2020) Tempo di conferenza stampa per Gasperini e Klopp alla vigilia di Atalanta-Liverpool. I due allenatori si sono presentati davanti ai giornalisti e hanno fatto il punto su quello che rappresenta un vero e proprio crocevia del girone. Gasperini cambia per Klopp? “Non ci snaturiamo di sicuro visto che siamo arrivati fin qui attraverso un lungo percorso, avremo le dovute attenzioni, ma non cambiamo il nostro modo di giocare”. E’ netto Gasperini. “De Roon e Gosens saranno fuori sicuramente, per il resto speriamo di recuperare tutti gli altri. Abbiamo qualche giocatore affaticato e le ultime valutazioni le faremo alla mattina. Romero, Hateboer e Palomino possono recuperare, mentre Toloi e Djimsiti hanno recuperato. La formazione la farò all’ultimo, la ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 2 novembre 2020) Tempo di conferenza stampa peralla vigilia di Atalanta-Liverpool. I due allenatori si sono presentati davanti ai giornalisti e hanno fatto il punto su quello che rappresenta un vero e proprio crocevia del girone.cambia per? “Non ci snaturiamo di sicuro visto che siamo arrivati fin qui attraverso un lungo percorso, avremo le dovute attenzioni, ma non cambiamo il nostro modo di giocare”. E’ netto. “De Roon e Gosens saranno fuori sicuramente, per il resto speriamo di recuperare tutti gli altri. Abbiamo qualche giocatore affaticato e le ultime valutazioni le faremo alla mattina. Romero, Hateboer e Palomino possono recuperare, mentre Toloi e Djimsiti hanno recuperato. La formazione la farò all’ultimo, la ...

RaiSport : #Gasperini: 'Non sempre vince il più forte' Il tecnico dei bergamaschi: 'I complimenti di #Klopp ci fanno piacere,… - Sport_Mediaset : #Atalanta, #Gasperini verso il #Liverpool: 'Sfida di prestigio per noi, ringrazio Klopp'. #SportMediaset - cmdotcom : #Atalanta, #Gasperini: 'Non sempre i più forti vincono, orgoglioso delle parole di Klopp. Toloi c'è, Gosens no. Gli… - sportli26181512 : Gasperini sfida il 'modello' Klopp e conta i superstiti: 'Ma non ci snatuteremo': Gasperini sfida il 'modello' Klop… -