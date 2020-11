Inter, tre calciatori della Primavera positivi al Covid-19 (Di lunedì 2 novembre 2020) “FC Internazionale Milano comunica che, in seguito ai test effettuati in questi giorni, sono risultati positivi al Covid-19 tre giocatori della Primavera nerazzurra. L’Intero gruppo squadra seguirà le procedure previste dal protocollo sanitario.” Con questa nota l’Inter ha comunicato tre positivi nel gruppo squadra della Primavera. Foto: twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 2 novembre 2020) “FCnazionale Milano comunica che, in seguito ai test effettuati in questi giorni, sono risultatial-19 tre giocatorinerazzurra. L’o gruppo squadra seguirà le procedure previste dal protocollo sanitario.” Con questa nota l’ha comunicato trenel gruppo squadra. Foto: twitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Domani "i giocatori del Madrid devono dare tutto e dimostrare perché giocano per questo club". Lo ha detto, durante la conferenza stampa prima del match contro l'Inter, l'allenatore Zinedine Zidane. " ...

Crisi Inter, Conte sbaglia tutto: pronto Allegri

L’allenatore salentino deve mettere da parte l’orgoglio e riconoscere i suoi errori, cercando di agire per il bene della squadra. L’Inter sembra senza idee e priva di ogni mordente e solo un cambio dr ...

