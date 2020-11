Il Covid? Colpa della distruzione delle foreste e degli allevamenti intensivi

(Di lunedì 2 novembre 2020) BOLOGNA – La distruzione dell’ambiente e lo sfruttamento intensivo degli animali sono la causa dei virus pandemici. “E proprio per non aver indagato sulle cause che hanno originato le precedenti epidemie, ci si è trovati impreparati di fronte al covid-19”. A ribadirlo è il ‘quasi’ premio Nobel Vincenzo Balzani, docente emerito di chimica dell’Alma Mater di Bologna, che invoca un’inversione di rotta a livello mondiale.

LegaSalvini : ???? IL TEMPO: “PARLANO I DOCUMENTI, DE MICHELI E AZZOLINA, IL PROSSIMO LOCKDOWN È COLPA LORO” ???? ?? Leggi @Storace… - LegaSalvini : PARLANO I DOCUMENTI, DE MICHELI E AZZOLINA IL PROSSIMO LOCKDOWN È COLPA LORO - LegaSalvini : COVID, SALVINI: 'LOCKDOWN SAREBBE MAZZATA FINALE, GOVERNO HA PERSO SEI MESI' - ITALIA 'CURIOSO CHE IN ITALIA SIA SE… - CarloOlb : @QRepubblica @NicolaPorro @rete4 la colpa è del governo senza se e senza ma ....... ma la Liguria Genova ecc perchè… - Luciolefty : @AdolfoTasinato @GuidoCrosetto Il tuo cervello sicuramente sta messo peggio, ma non darei la colpa al Covid o alle misure dei Dpcm -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Colpa

Il Messaggero

I tecnici adesso dicono quello che due settimane fa evitavano, così del lockdown in arrivo si discute solo in termini di ampiezza. La decisione non è il fallimento di chi ha lavorato per evitarlo ma d ...È risultato positivo al Covid-19 anche Francesco Totti , il quale lo scorso 12 ottobre aveva perso il papà proprio per colpa ...