Highlights e gol Verona-Benevento 3-1: Serie A 2020/2021 (VIDEO) (Di martedì 3 novembre 2020) Gli Highlights con le azioni salienti di Verona-Benevento, posticipo della sesta giornata del campionato di Serie A 2020-21. Tris dell’Hellas al Bentegodi nel monday night contro il Benevento. Vittoria di fondamentale importanza per gli uomini di Juric trascinati da un super Barak, autore di una doppietta. Per l’Hellas in gol anche Lazovic nel finale di gara mentre per il Benevento da annotare la rete di Lapadula. Benevento che ha chiuso la gara in 10 per effetto dell’espulsione di Caprari. TABELLINO – PAGELLE Verona-Benevento 3-1 Leggi su sportface (Di martedì 3 novembre 2020) Glicon le azioni salienti di, posticipo della sesta giornata del campionato di-21. Tris dell’Hellas al Bentegodi nel monday night contro il. Vittoria di fondamentale importanza per gli uomini di Juric trascinati da un super Barak, autore di una doppietta. Per l’Hellas in gol anche Lazovic nel finale di gara mentre per ilda annotare la rete di Lapadula.che ha chiuso la gara in 10 per effetto dell’espulsione di Caprari. TABELLINO – PAGELLE3-1

SkySport : MAXIME LOPEZ SHOW ? SLALOM E GOL CONTRO IL NAPOLI ? ? Al 95' il Sassuolo chiude la gara in contropiede: Maxime Lope… - SkySport : ??? GIRATA E GOL ? Prima rete in Serie A per Scamacca ??? Il derby di Genova finisce 1-1 ? ?? Gli highlights di Samp-G… - sportli26181512 : Lecce-Pescara 3-1: Nella gara valida per la sesta giornata della Serie B, ottima prestazione del Lecce. Vittoria pe… - sportli26181512 : Leeds United-Leicester 1-4: Il Leicester ottiene un'ottima vittoria esterna. Nel match valido per la settima giorna… - sportli26181512 : Villarreal-Valladolid 2-0: Ottimo successo del Villarreal sul Valladolid nel match valido per la ottava giornata de… -