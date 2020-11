Gigi Proietti, Toni Servillo: “Un enorme talento. Sfortunatamente non ci siamo mai incontrati su un palco teatrale” (Di lunedì 2 novembre 2020) Gigi Proietti è morto. Il cordoglio degli amici e dei colleghi del mondo dello spettacolo è arrivato alla spicciolata tra comunicati stampa, post e tweet. Mentre Piefrancesco Favino e Anna Foglietta hanno preferito due autentici, commoventi e spiritosi ricordi in romanesco, pubblicati sui loro profili social, abbiamo raggiunto telefonicamente Toni Servillo. In una velocissima pausa tra un ciak e l’altro sul set napoletano del nuovo film di Paolo Sorrentino – È stata la mano di Dio – il celebre attore napoletano, con alle spalle una preziosa e lunga esperienza nel campo teatrale sia come attore che come regista (Falso Movimento, Teatri Uniti), ha voluto ricordare Proietti così: “Un enorme talento. Un attore ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 novembre 2020)è morto. Il cordoglio degli amici e dei colleghi del mondo dello spettacolo è arrivato alla spicciolata tra comunicati stampa, post e tweet. Mentre Piefrancesco Favino e Anna Foglietta hanno preferito due autentici, commoventi e spiritosi ricordi in romanesco, pubblicati sui loro profili social, abbiamo raggiunto telefonicamente. In una velocissima pausa tra un ciak e l’altro sul set napoletano del nuovo film di Paolo Sorrentino – È stata la mano di Dio – il celebre attore napoletano, con alle spalle una preziosa e lunga esperienza nel campo teatrale sia come attore che come regista (Falso Movimento, Teatri Uniti), ha voluto ricordarecosì: “Un. Un attore ...

