Gigi Proietti, l'omaggio in tv: Rai 1 cancella Fiorello per replicare Cavalli di Battaglia

Gigi Proietti è morto questa mattina, 2 novembre 2020, nel giorno del suo 80esimo compleanno: una circostanza che rende non solo questo addio più amaro, ma vede le emittenti tv riconvertire gli omaggi previsti per festeggiare la ricorrenza in speciali 'in memoriam'. In un prime time blindato per le principali reti tv come quello del lunedì, tra fiction, reality e approfondimenti, Rai 1 arriva a sostituire, a sorpresa, la sua prima serata, cancellando il debutto della prima puntata della nuova fiction con Beppe Fiorello, Gli orologi del diavolo, e offrendo dalle 20.30 una replica di Cavalli di Battaglia. Dopo l'appuntamento con SetteStorie di Monica Maggioni si recupera, invece, la già annunciata puntata speciale di Techetechetè

