Gigi Proietti è morto

Addio a Gigi Proietti morto a 80 anni, proprio nel giorno del suo compleanno. L'attore era ricoverato da circa quindici giorni – come aveva riportato l'Adnkronos – all'interno di una clinica romana. Tuttavia nelle ultime ore – la notizia era stata data dal quotidiano Il Tempo nella tarda serata di ieri – le sue condizioni si erano particolarmente aggravate, tanto da costringere i medici a ricoverarlo nel reparto di terapia intensiva. Da diversi anni Gigi Proietti soffriva di problemi cardiaci.

