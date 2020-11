Gf Vip, cosa c'è tra Pierpaolo ed Elisabetta Gregoraci? La Elia è categorica: "È una perfomance" - (Di lunedì 2 novembre 2020) Francesca Galici Mentre Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci continuano nella loro conoscenza romantica nella Casa, Antonella Elia non fa sconti alla showgirl Va avanti la relazione - non relazione tra Elisabetta Gregoraci e Piepaolo Pretelli all'interno della Casa, anche se crescono i dubbi sia tra i concorrenti che tra il pubblico a casa. Il modello È sempre più vicino alla showgirl, che continua a viaggiare con il freno a mano tirato. Pretelli ha dichiarato di essere innamorato della Gregoraci, ha più volte dichiarato di voler far crescere il rapporto con Elisabetta. Stefania Orlando È la più ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 2 novembre 2020) Francesca Galici MentrePretelli edcontinuano nella loro conoscenza romantica nella Casa, Antonellanon fa sconti alla showgirl Va avanti la relazione - non relazione trae Piepaolo Pretelli all'interno della Casa, anche se crescono i dubbi sia tra i concorrenti che tra il pubblico a casa. Il modello; sempre più vicino alla showgirl, che continua a viaggiare con il freno a mano tirato. Pretelli ha dichiarato di essere innamorato della, ha più volte dichiarato di voler far crescere il rapporto con. Stefania Orlando; la più ...

trash_italiano : Grande Fratello Vip, il Codacons chiede chiusura immediata e una pesante sanzione per Mediaset: ecco cosa sta succe… - Lucas54157064 : @GrandeFratello Scusate la mia ignoranza il GF VIP ma FRANCESCO OPPINI di vip cosa ha fatto io so che fa le telecro… - LiveFelice : Ma cosa ti costa dirgli se provi sentimento o no Elisabetta#GF VIP - RDim : @serragiorgia Erano in un luogo pubblico. È pieno di foto così ovunque di tutti i vip o presunti tali anche molto i… - vip_enrico : @matteosalvinimi ... Ma basta... Sei patetico Pensa a cosa hai fatto in Lombardia con #caianiello -