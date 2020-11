‘Gf Vip 5’, alcuni inquilini urlano la preghiera della notte, Stefania Orlando sbotta: “Spettacolarizzare così non mi piace, non è che stiamo cantando Maracaibo!” (Di lunedì 2 novembre 2020) Tra pregare e spettacolarizzare una preghiera vi è una netta differenza. E stanotte quella è stata raggiunta e oltrepassata da alcuni inquilini della Casa del Grande Fratello Vip 5 che si sono messi a urlare l’Ave Maria, guidati dal neo gieffino Paolo Brosio. Un atteggiamento per nulla gradito e considerato irrispettoso sia da parte degli altri compagni d’avventura, sia dal web stesso, che ha rimarcato quanto la preghiera sia qualcosa di intimo e personale, che deve essere accompagnata da massimo rispetto e non di certo da urla: Oltre al popolo dei social, anche Stefania Orlando, Francesco Oppini, Maria Teresa Ruta e Tommaso Zorzi si sono mostrati assolutamente perplessi nell’assistere a determinate scene e ... Leggi su isaechia (Di lunedì 2 novembre 2020) Tra pregare e spettacolarizzare unavi è una netta differenza. E staquella è stata raggiunta e oltrepassata daCasa del Grande Fratello Vip 5 che si sono messi a urlare l’Ave Maria, guidati dal neo gieffino Paolo Brosio. Un atteggiamento per nulla gradito e considerato irrispettoso sia da parte degli altri compagni d’avventura, sia dal web stesso, che ha rimarcato quanto lasia qualcosa di intimo e personale, che deve essere accompagnata da massimo rispetto e non di certo da urla: Oltre al popolo dei social, anche, Francesco Oppini, Maria Teresa Ruta e Tommaso Zorzi si sono mostrati assolutamente perplessi nell’assistere a determinate scene e ...

