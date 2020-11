Fidanzati uccisi a Lecce | dal diario del killer | ' Faccio a pezzi qualcuno'

(Di lunedì 2 novembre 2020) Il suo- secondo quanto riportato da tgcom24 - inizia con una parole scritte in stampatello con la penna rossa: 'Motivi per cui noi non siamo normali'. E poi in seguito c'è un elenco: 'Parlare ...

zazoomblog : Fidanzati uccisi nel diario del killer Antonio De Marco i progetti di morte: Gli altri abbracciano ragazze vere io… - Borderline_24 : Fidanzati uccisi a #Lecce, il killer sul suo diario: 'Voglio fare a pezzi qualcuno' - infoitinterno : Fidanzati uccisi, in un diario la follia del killer: «Le uccido tutte e faccio a pezzi Daniele» - EugenioBerto70 : Fidanzati uccisi: diario del killer, faccio a pezzi qualcuno - Ilikepuglia : Fidanzati uccisi a Lecce, il diario del killer: 'Perché nessuno mi ama? Voglio uccidere qualcuno'… -

Ultime Notizie dalla rete : Fidanzati uccisi

Forse un furto d'auto finito male. Aveva 30 anni ed era diventato famoso nel 2010 per il film 'The Kids Are All Right' ...Ci sono rabbia e frustrazione nel diario di Antonio De Marco, il reo confesso dell'omicidio dei fidanzati Daniele De Santis ed Eleonora Manta, trovati morti nel loro appartamento il mese ...