Enrico Brignano e l' addio a Gigi Proietti | Il privilegio di averti conosciuto è consolazione al dolore che provo

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 2 novembre 2020) “Sento un grandentro, ma so che; stato unstarti vicino e devo farmelo bastare come. Grazie di tutto,. Sempre e per sempre”.E’ l’omaggio di, che dicepostando su Instagram un’immagine che lo ritrae giovanissimo, giacca e papillon bianchi, mentre guarda assorto il suo maestro.“Ti guardavo...ti spiavo dietro a una quinta mentre recitavi per carpirti ogni segreto, ma il talento non ha segreti,; talento e basta. E tu ne hai a secchi. Ho sempre cercato nei tuoi occhi l’approvazione: ero l’alunno davanti al maestro, quando c’eri tu tra il pubblico, anche dopo 30 anni di palcoscenico. E se ...