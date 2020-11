Elezioni Usa 2020, il programma elettorale di Joe Biden (Di lunedì 2 novembre 2020) Joe Biden è il candidato democratico alle Elezioni presidenziali Usa 2020 che si svolgeranno martedì 3 novembre. Ex vice di Barack Obama, i sondaggi lo danno in vantaggio sull’attuale inquilino della Casa Bianca, Donald Trump. In attesa di conoscere il nome del vincitore con l’Election Day, ecco i principali punti del suo programma elettorale: dall’emergenza Coronavirus al problema immigrazione, dalla politica estera all’economia, cosa cambierà nel caso in cui Biden dovesse confermare le previsioni della vigilia e diventare il 46esimo presidente degli Stati Uniti, secondo il programma elettorale pubblicato sulla piattaforma programmatica del Partito Democratico. QUI IL ... Leggi su tpi (Di lunedì 2 novembre 2020) Joeè il candidato democratico allepresidenziali Usache si svolgeranno martedì 3 novembre. Ex vice di Barack Obama, i sondaggi lo danno in vantaggio sull’attuale inquilino della Casa Bianca, Donald Trump. In attesa di conoscere il nome del vincitore con l’Election Day, ecco i principali punti del suo: dall’emergenza Coronavirus al problema immigrazione, dalla politica estera all’economia, cosa cambierà nel caso in cuidovesse confermare le previsioni della vigilia e diventare il 46esimo presidente degli Stati Uniti, secondo ilpubblicato sulla piattaformatica del Partito Democratico. QUI IL ...

Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette di oggi, rassegna politicamente scorrettissima con @Capezzone. Attesa (oggi o domani) per i… - Capezzone : Su @atlanticomag assolutamente da non perdere l’analisi di @jimmomo alla vigilia delle elezioni Usa. Perché per Tru… - FidanzaCarlo : Più vedo “cronache” e commenti sulle elezioni negli #USA e più mi auguro che anche stavolta la spocchia del… - francesco201423 : RT @giuseppe_masala: Due pillole sulle elezioni Usa. (MiniThread) ??Trump sarà il primo presidente Usa a non aver fatto scoppiare una guerr… - AntonelloAng : RT @giuseppe_masala: Due pillole sulle elezioni Usa. (MiniThread) ??Trump sarà il primo presidente Usa a non aver fatto scoppiare una guerr… -