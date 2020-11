Domenica In una trappola per gli ospiti | Mara Venier sbotta in diretta (Di lunedì 2 novembre 2020) La puntata di Domenica In per Mara Venier è stata difficile da condurre soprattutto per quanto riguarda lo spazio dedicato settimanalmente a Ballando con le Stelle. La polemica è stata animata da ciò che è successo con Guillermo Mariotto e Costantino Della Gherardesca. Queste nuova edizione di Ballando con le Stelle non è esente da … L'articolo Domenica In una trappola per gli ospiti Mara Venier sbotta in diretta proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 2 novembre 2020) La puntata diIn perè stata difficile da condurre soprattutto per quanto riguarda lo spazio dedicato settimanalmente a Ballando con le Stelle. La polemica è stata animata da ciò che è successo con Guillermo Mariotto e Costantino Della Gherardesca. Queste nuova edizione di Ballando con le Stelle non è esente da … L'articoloIn unaper gliinproviene da www.meteoweek.com.

Ultime Notizie dalla rete : Domenica una La domenica dei talenti spariglia le regole del «calcio scientifico» Il Sole 24 ORE Gigi Proietti è morto, addio al grande mattatore del teatro italiano

«Riportare in scena “A me gli occhi please”?. Piuttosto, dovrei interpretare “A me gli occhiali please”», scherzava Gigi Proietti sulla sua età avanzata, nonostante la tempra fisica e la forza scenica ...

Gigi Proietti è morto, 80 anni di successi: dal cinema al teatro alla tv, la carriera del grande attore romano

Un uomo, non un intellettuale, che racconta «l'allegria di allora, impastandola a quella di oggi. Ma senza nostalgia, per l'amor d'Iddio. No, semmai con la gioia per ...

