Covid, in arrivo il nuovo DPCM di Conte: dal coprifuoco ai confini regionali, le possibili misure (Di lunedì 2 novembre 2020) L’emergenza Covid inizia a preoccupare in Italia. La situazione è diventata allarmante e il Governo è pronto ad adottare nuove misure per contrastare il fenomeno Coronavirus. Oggi, infatti, Giuseppe Conte dovrebbe parlare alla Nazione per annunciare le nuove misure restrittive. Sembra essere esclusa una misura restrittiva a livello nazionale, con il Governo che è però deciso sul … L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 2 novembre 2020) L’emergenzainizia a preoccupare in Italia. La situazione è diventata allarmante e il Governo è pronto ad adottare nuoveper contrastare il fenomeno Coronavirus. Oggi, infatti, Giuseppedovrebbe parlare alla Nazione per annunciare le nuoverestrittive. Sembra essere esclusa una misura restrittiva a livello nazionale, con il Governo che è però deciso sul … L'articolo

Agenzia_Ansa : 'Raccomandiamo di muoversi solo per lavoro, ma non è un coprifuoco': dice il premier, Giuseppe Conte, che annuncia… - regionetoscana : #covid19 #coronavirus In arrivo 500 nuovi operatori per il tracciamento dei positivi e dei loro contatti. Lavoreran… - Profilo3Marco : RT @Cartabiancarai3: Con l’arrivo della seconda ondata di Covid, in alcuni ospedali di Milano e Monza la situazione è critica, soprattutto… - infoitinterno : Covid, vertice tra Regioni e Governo: i possibili scenari del nuovo Dpcm in arrivo - infoitinterno : Covid in Campania, nuovo record di contagi: in arrivo le prime tende da campo -