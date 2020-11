Covid | 13 errori da non fare con gli igienizzanti per le mani

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 2 novembre 2020) Prima li portavano in borsa o nello zaino solo i più previdenti. Prima che il coronavirus si mangiasse le nostre esistenze così come le vivevamo. Da otto mesi le soluzioni igienizzanti per le mani sono diventate i nostri migliori amici: non solo sono obbligatorie in tutti i luoghi aperti al pubblico ma le utilizziamo molte volte al giorno, dopo ognuna delle infinite situazioni in cui non possiamo lavarci le mani in modo adeguato.