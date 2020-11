Yogaolic : RT @mattinodinapoli: Coronavirus, le richieste di De Luca al Governo: congedi parentali, bonus e più controlli - Yogaolic : RT @NapoliToday: #Cronaca Coronavirus, le cinque richieste del Governatore De Luca al Premier Conte - mattinodinapoli : Coronavirus, le richieste di De Luca al Governo: congedi parentali, bonus e più controlli - NapoliToday : #Cronaca Coronavirus, le cinque richieste del Governatore De Luca al Premier Conte - LuceverdeRoma : ?? #COVID_19 ? NUMERI VERDI REGIONALI E INFO VIAGGIATORI ??Le #Regioni hanno attivato numeri per rispondere alle… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus richieste

Roma, 2 nov. (Adnkronos Salute) - Fornire le indicazioni sui criteri di scelta dei test oggi a disposizione, per un uso razionale e sostenibile ...In Toscana 24 nuovi decessi e 2.009 contagiati in più rispetto a domenica 1° (1.671 identificati in corso di tracciamento e 338 da attività di screening) ...