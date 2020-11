Coronavirus: Conte, 'musei e mostre chiusi' (Di lunedì 2 novembre 2020) Roma, 2 nov. (Adnkronos) - Tra le misure restrittive che verranno assunte a livello nazionale nelle prossime ore c'è anche "la chiusura di musei e mostre". Lo ha annunciato il premier Giuseppe Conte in Aula alla Camera. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 2 novembre 2020) Roma, 2 nov. (Adnkronos) - Tra le misure restrittive che verranno assunte a livello nazionale nelle prossime ore c'è anche "la chiusura di". Lo ha annunciato il premier Giuseppein Aula alla Camera.

